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13:13, 17 сентября 2024Культура

Поведение Максима Галкина объяснили его неблагодарностью

Актриса Татьяна Васильева назвала Галкина неблагодарным идиотом

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Народная артистка России Татьяна Васильева прокомментировала антироссийские выступления юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который уехал из страны после начала специальной военной операции на Украине. Ее слова передает aif.ru.

По мнению актрисы, причиной такой позиции юмориста могла стать обычная неблагодарность.

«Это просто неблагодарность, вот что это. Неблагодарный человек. Просто неблагодарный идиот! Это и есть причина такого поведения», — заявила артистка.

Ранее сообщалось, что пародиста уличили в политической деятельности в иностранных интересах.

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      Андрей Шеньшаков
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