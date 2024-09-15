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05:46, 15 сентября 2024Силовые структуры

Галкина уличили в политической деятельности в иностранных интересах

ТАСС: Галкин вел политическую деятельность в интересах иностранных источников
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Центр противодействия экстремизму МВД России установил, что юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) ведет политическую деятельность в интересах иностранных источников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Управлением зафиксированы факты осуществления указанным лицом политической деятельности в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него иностранным источником воздействием», — говорится в решении Мосгорсуда.

Также сотрудники центра обнаружили в социальных сетях артиста публикации, содержащие недостоверные сведения о специальной военной операции (СВО). 

Кроме того, Мосгорсуд установил, что Галкин использует концерты за рубежом для антироссийской пропаганды. Так, юморист во время своих выступлений за рубежом поднимает вопросы внутренней и внешней политики России.

12 марта Мосгорсуд признал законным внесение Галкина в реестр иностранных агентов. Юмориста отказались исключать из числа иноагентов, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста.

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      Евгений Силаев
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