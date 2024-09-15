Суд установил цель зарубежных концертов Галкина

ТАСС: Галкин использует юмористические концерты для антироссийской пропаганды

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) использует концерты за рубежом для антироссийской пропаганды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В решении Мосгорсуда отмечается, что Галкин во время своих выступлений за рубежом поднимает вопросы внутренней и внешней политики России, а также распространяет недостоверные сведения о ходе специальной военной операции (СВО).

«Данные обстоятельства свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов», — установил Мосгорсуд.

12 марта Мосгорсуд признал законным внесение Галкина в реестр иностранных агентов. Юмориста отказались исключать из числа иноагентов, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста.

Позднее стало известно, что Галкин обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Отмечалось, что дата заседания еще не назначена.

