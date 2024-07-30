Галкин обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов

Галкин подал жалобу в Верховный суд отказ убрать его из реестра иноагентов

Юморист Максим Галкин (признан иноагентом) обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Дата заседания пока не назначена. В мае убрать Галкина из реестра отказался Второй кассационный суд общей юрисдикции. Летом 2023 года Замоскворецкий суд Москвы таким же образом встал на сторону Минюста.

Галкина включили в реестр иноагентов 16 сентября 2022 года. По информации ведомства, он занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Юморист отмечал, что не считает себя иноагентом. «Буду считать это некой наградой и торжественно шлепать у себя на лбу этот знак», — подчеркивал он.