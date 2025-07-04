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11:10, 4 июля 2025Россия

Под Москвой школьница пыталась снять видео на конной прогулке и впала в кому

В Серпухове школьница пыталась снять видео на конной прогулке и впала в кому
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В подмосковном Серпухове школьница пыталась снять видео на конной прогулке и впала в кому. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, восьмиклассницу в частную конюшню привел отец. На прогулку с 14-летней девочкой поехала сопровождающая, шли верхом по Приокско-Террасному заповеднику. Женщина держалась впереди.

В какой-то момент школьница достала телефон и начала снимать, держась одной рукой, но уронила устройство. Лошадь внезапно понеслась галопом.

Несовершеннолетняя потянулась вниз за телефоном, упала и потеряла сознание. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). С владелицей лошадей начали общаться сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске машина сбила мужчину на лошади, скакавшего через трассу.

ЖЗЛ
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