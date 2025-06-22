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21:10, 22 июня 2025Россия

В Магнитогорске машина сбила всадника

В Магнитогорске машина сбила мужчину на лошади
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Магнитогорске машина сбила мужчину на лошади, скакавшего через трассу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Видеорегистратор проезжавшей рядом машины запечатлел происшествие. На кадрах видно, как всадник стремительно разгоняется на лошади, пересекая трассу по зебре. Однако в животное въехал автомобиль, наездник упал, а лошадь убежала.

Ранее львы набросились на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова в Крыму. По предварительным данным, Зубков получил ранения головы, легких и шеи.

До этого житель города Сан-Антонио, США, вынес собаку из огня и попал в больницу с серьезнейшими ожогами. По словам мужчины, он сам стал причиной пожара.

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