В Магнитогорске машина сбила всадника

В Магнитогорске машина сбила мужчину на лошади

В Магнитогорске машина сбила мужчину на лошади, скакавшего через трассу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Видеорегистратор проезжавшей рядом машины запечатлел происшествие. На кадрах видно, как всадник стремительно разгоняется на лошади, пересекая трассу по зебре. Однако в животное въехал автомобиль, наездник упал, а лошадь убежала.

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