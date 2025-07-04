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11:08, 4 июля 2025Россия

Резко выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Ижевск

Глава минздрава Удмуртии Багин: При атаке ВСУ на Ижевск пострадали 57 человек
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Резко выросло число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу Удмуртии Ижевск — если ранее сообщалось о 42 пострадавших, то по новым данным различные травмы получили 57 человек. Об этом сообщил глава минздрава региона Сергей Багин в Telegram.

«За прошедшие сутки в больницы и поликлиники Удмуртии обратились еще несколько человек с жалобами на свое самочувствие, некоторые были госпитализированы», — сообщил он.

По сообщению чиновника, в медучреждениях остаются 33 человека, шесть из которых были доставлены в федеральные медцентры Москвы.

ВСУ атаковали Удмуртию 1 июля. Целью было одно из предприятий в Ижевске. Трех пострадавших при атаке спасти не удалось. Предположительно, город атаковали тяжелые беспилотники типа «Лютый», после чего начался мощный пожар. В сети появились кадры с бегущими от одного из дронов жителями Ижевска.

ЖЗЛ
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