Чиновники подарили детям сломанные наушники за несколько миллионов рублей

Администрация Санкт-Петербурга закупила 2,5 тысячи наушников для Apple iPhone в подарок детям из неблагополучных семей. Позднее оказалось, что плееров или телефонов американского бренда у маленьких петербуржцев нет, а сами подарки бракованные, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в одном из социальных центров города.

На закупку устройств из бюджета выделили 4 миллиона рублей. По данным издания, дети пожаловались, что подарки не работают, а на некоторых оказалась повреждена упаковка. Как минимум, 10 процентов наушников оказались сломаны. В комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проблему признали.

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«В соответствии с техническим заданием государственного контракта гарантийный срок наушников составляет не менее 2 месяцев. В соответствии с этим все наушники с выявленными дефектами будут заменены на рабочие в установленный срок подрядной организацией», — пообещали чиновники.

Поставщиком наушников выступил президент Санкт-Петербургского военно-исторического общества Алексей Аранович, но от комментариев он воздержался.

В январе многодетные и малоимущие семьи Иркутской области получили новогодние подарки с червивыми конфетами. По данному факту областное управление Роспотребнадзора провело проверку.

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