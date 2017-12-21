Сибирякам перестало хватать еды и денег на похороны

Жителям села Верхняя Гутара (Иркутская область) не хватает продуктов первой необходимости и денег на похороны. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Николаев в открытом письме к полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло.

Парламентарий рассказал, что тела двух умерших жителей полмесяца не могли доставить из села в город. «Перевезти труп в Нижнеудинск на освидетельствование и обратно для захоронения обходится в 30 тысяч рублей. При средней зарплате в 10 тысяч это неподъемно для семей», — написал Николаев, уточнив, что область не дает дотаций на перевозку тел.

По его словам, исключение сделали для умершего 5 декабря жителя с тяжелым заболеванием, которое и записали как причину смерти в освидетельствовании. Его удалось похоронить 20 декабря.

Другого погибшего в тех же числах сибиряка не смогли даже забрать с места смерти: его тело до сих пор лежит в тайге. «Вертолетом забрали бы за 15-20 минут. А по-другому — почти невозможно. Горная местность, тайга, перевал, глубокий снег — на машине не проедешь, пешком не пройдешь», — пояснил депутат. Николаев связал эти проблемы с исключением перевозки тел из перечня льготных услуг программы развития транспортного комплекса Иркутской области на 2014-2018 годы.

Также, по словам депутата, в канун Нового года жители Верхней Гутары столкнулись с пустыми прилавками в магазинах — нет даже сахара. По его данным, в этом году в село доставили продуктов первой необходимости в два раза меньше, чем предполагает социальная норма. «Какой там праздник, сладкие подарки детям на Новый год? Людям есть нечего», — написал чиновник.

Ранее на голод пожаловались жители других сел Иркутской области. Они написали начальнику регионального МВД, что в магазинах отсутствуют мясные и рыбные консервы, мука, сахар, соль, крупы, макаронные изделия, растительное и сливочное масло, овощи, фрукты, молочные изделия.

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