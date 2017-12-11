Жители иркутских сел пожаловались на голод

Жители Катангского района Иркутской области пожаловались начальнику регионального МВД на дефицит самых необходимых продуктов. Они попросили проверить, как местные чиновники распорядились выделенными на завоз продуктов деньгами, сообщает «Байкал-инфо».

«В настоящее время во всех магазинах отсутствуют мясные и рыбные консервы, мука, сахар, соль, крупы, макаронные изделия, растительное и сливочное масло, овощи-фрукты, молочные изделия. Уже больше месяца мы вынуждены заказывать продукты из Иркутска и Киренска и провозить их в багаже пассажиров, летящих к нам авиатранспортом», — цитирует издание жалобу.

Продукты в Катангский район привозят на самолетах, авиаперевозчики получают за это субсидии на транспортные расходы. Жители района в письме в МВД отметили, что контролировать завоз должны власти, которые, как утверждают иркутяне, отчитались о доставке в район достаточного числа продуктов. «Байкал-инфо» добавляет, что зимнюю дорогу к селам проложат во второй половине декабря.

В конце ноября сообщалось, что жители села Троице-Орловка Рязанской области оказались без поставок продуктов. Единственный в населенном пункте магазин закрылся еще летом, а обещанная местными чиновниками автолавка ни разу не приехала. Люди ходили за покупками в магазин в 12 километрах от села.