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Жители иркутских сел пожаловались на голод

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Жители Катангского района Иркутской области пожаловались начальнику регионального МВД на дефицит самых необходимых продуктов. Они попросили проверить, как местные чиновники распорядились выделенными на завоз продуктов деньгами, сообщает «Байкал-инфо».

«В настоящее время во всех магазинах отсутствуют мясные и рыбные консервы, мука, сахар, соль, крупы, макаронные изделия, растительное и сливочное масло, овощи-фрукты, молочные изделия. Уже больше месяца мы вынуждены заказывать продукты из Иркутска и Киренска и провозить их в багаже пассажиров, летящих к нам авиатранспортом», — цитирует издание жалобу.

Продукты в Катангский район привозят на самолетах, авиаперевозчики получают за это субсидии на транспортные расходы. Жители района в письме в МВД отметили, что контролировать завоз должны власти, которые, как утверждают иркутяне, отчитались о доставке в район достаточного числа продуктов. «Байкал-инфо» добавляет, что зимнюю дорогу к селам проложат во второй половине декабря.

В конце ноября сообщалось, что жители села Троице-Орловка Рязанской области оказались без поставок продуктов. Единственный в населенном пункте магазин закрылся еще летом, а обещанная местными чиновниками автолавка ни разу не приехала. Люди ходили за покупками в магазин в 12 километрах от села.

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