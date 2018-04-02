Тулеев в отставке продолжит жить за счет бюджета и работать

Льготы для бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева прописаны в региональном законе о присвоении ему звания народного губернатора. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, передает РИА Новости.

«Закон принят, он сегодня действует», — сказал он.

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Документ, вступивший в силу в 2011 году, предполагает, что после выхода в отставку Тулееву положены ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей без учета НДФЛ. Эта сумма должна ежегодно индексироваться с учетом инфляции. Бывшему главе региона и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование охраняемое жилье в селе Мазурово.

Кроме того, народный губернатор может заниматься общественной деятельностью. Для этого ему предоставляется полностью оборудованный кабинет в здании органа исполнительной власти региона, помощник и доступ ко всем правовым и государственным информационным системам.

Тулеев подал в отставку в воскресенье, 1 апреля, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в котором погибли 64 человека. Временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области стал его бывший заместитель Сергей Цивилев.

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