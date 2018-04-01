Тулееву предрекли продолжение карьеры

Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев сможет продолжить работу в регионе после отставки. Об этом рассказал «Комсомольской правде» политолог, профессор Кемеровского государственного университета Александр Коновалов.

По его словам, в регионе в 2011 году был принят закон «О присвоении губернатору Кемеровской области Аману Тулееву почетного звания "Народный губернатор"». Этот документ предполагает, что за Тулеевым в случае отставки закрепляется кабинет, помощники и доступ к правовым базам данных в администрации Кемеровской области.

«Вполне возможно, что в рамках какого-то общественного советника Тулеев может продолжить работу при Цивилеве (Сергей Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора после отставки прежнего главы региона — прим. «Ленты.ру»), если тот будет нуждаться в такой помощи. По крайней мере, законом такое предусмотрено», — отметил политолог.

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Второй вариант продолжить карьеру для Тулеева — стать представителем Кемеровской области в Совете Федерации, считает Коновалов.

Эксперт опроверг слухи о том, что бывший губернатор может попытаться пройти в областной Совет: «Он в свое время был председателем областного Совета, и я не думаю, что есть смысл возвращаться в ту реку, из которой он уже вышел».

Аман Тулеев подал в отставку в воскресенье, 1 апреля, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в котором погибли 64 человека. Сергей Цивлев, временно исполняющий его обязанности, занимал ранее пост вице-губернатора. Он общался с жителями города на стихийном митинге 27 марта в центре города и встал перед ними на колени.

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