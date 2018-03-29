В Кремле оценили «бузотеров» Тулеева

Глава Кузбасса Аман Тулеев, который назвал митингующих в Кемерове «бузотерами», неудачно выразился, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит в четверг, 29 марта, «Русская служба Би-би-си».

«Неудачное слово использовал губернатор Тулеев. Я видел этих людей, их действительно было очень много, абсолютная концентрация боли», — сказал представитель Кремля на ток-шоу «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

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Утром 27 марта у здания областной администрации в Кемерове прошел митинг, участники которого требовали от чиновников рассказать правду о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», а также отставки главы региона. Тулеев на мероприятие не приехал, а протестующих назвал «постоянными бузотерами». По его мнению, многие из них не являются родственниками погибших, а лишь пытаются «решить свои проблемы».

В тот же день президент Владимир Путин на встрече с инициативной группой граждан заявил, что до определения виновных принимать кадровые решения преждевременно. Глава государства подчеркнул, что «статус» не поможет никому уйти от ответственности.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня», произошедший 25 марта, унес жизни 64 человек.

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