Песков вновь высказался о возможности отставки Тулеева

Кремль никогда не анонсирует кадровые решения, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о вероятности отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Его слова в четверг, 29 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я хочу все-таки обратить ваше внимание на слова президента, которые были сказаны в Кемерово, когда он встречался с инициативной группой людей. Я вчера тоже об этом говорил. На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости», — сказал Песков.

В среду, 28 марта, РБК со ссылкой на близкие к администрации президента источники сообщил, что Аман Тулеев может покинуть свой пост ближе к концу весны. Решение об его увольнении, отмечает собеседник издания, было принято до пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

28 марта Песков отказался давать оценку поведению и заявлениям кемеровских властей, прозвучавших после пожара

27 марта президент Владимир Путин Принятие на встрече с инициативной группой граждан заявил, что до определения виновных принимать кадровые решения преждевременно. Глава государства подчеркнул, что «статус» не поможет никому уйти от ответственности.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня», произошедший 25 марта, унес жизни 64 человек.

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