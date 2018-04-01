Путин принял отставку Тулеева

Президент России Владимир Путин принял заявление губернатора Кемеровской области Амана Тулеева об отставке по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

До проведения выборов временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев.

Об отставке Амана Тулеева стало известно в воскресенье, 1 апреля. После этого он записал видеообращение с извинениями и соболезнованиями в связи с трагедией в кемеровском торговом центре. «Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — сказал он.

Аман Тулеев возглавлял область с 1997 года. Требования его отставки усиливались из-за состояния здоровья губернатора, которому трудно стоять без посторонней помощи, и его реплик в адрес участников митинга после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Он заявил, что на него пришли не родственники погибших, а посторонние люди, и назвал их «бузотерами».

Во время встречи с жителями области Владимир Путин, отвечая на вопрос об отставке Тулеева, заявил, что это «не делается для красного словца на фоне трагедии». Он отметил, что для начала нужно выяснить, кто виноват в случившемся.

Пожар в торговом центре произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.

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