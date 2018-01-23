Министр Оренбуржья снял ролик про распил бюджета и был уволен

Министр лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких и три его заместителя, которые снялись в видеоролике про бюджетные растраты с мужским стриптизом, уволены губернатором Юрием Бергом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации главы региона.

Исполнять обязанности главы ведомства будет замминистра Морозов. Источник агентства в областном правительстве пояснил, что после появления видео в интернете прошло срочное совещание, куда вызвали участники клипа. Собеседник отметил, что никто у них не спросил, для чего был снят этот ролик.

Видеоклип появился на YouTube во вторник, 23 января. В главных ролях снялись человек, похожий на министра лесного и охотничьего хозяйства Виктора Тонких, и его подчиненные. В начале видео чиновники сидят за рабочим столом, пьют пиво и играют в карты на фоне мешка с надписью «Бюджет».

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Далее логика клипа становится непредсказуемой: министр зачитывает несколько «указов губернатора» о том, что в лесу появились «косматые чудовища», в связи с чем необходимо развивать внутренний туризм. Затем камера перемещается на некую взлетно-посадочную полосу, где из самолета выходят переодетые в исторические женские костюмы чиновники.

Их хлопают по ягодицам и загружают в машину, они пьют алкоголь, бранятся, демонстрируют различное оружие. В конце ролика некий чиновник в возрасте танцует импровизированный танец у шеста.

Берг решил снять с должности чиновников в первые секунды просмотра видео, отмечает ural56.ru. «Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих артистов позволяют им претендовать только на премию Дарвина», — цитирует издание главу региона. По данным портала, в съемках принял участие бывший заместитель начальника управления охотничьего хозяйства Минлесхоза Артем Никулин, который был осужден за взяточничество.

Отмечается, что кадры «были сняты в рабочее время, на рабочем месте, с использованием служебной техники».

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