Сотни подмосковных объектов адаптируют для маломобильных граждан

Свыше 200 объектов в Подмосковье сделают доступными для маломобильной категории граждан в текущем году в рамках программы «Доступная среда». Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 14 июня.

«Мы провели подробный анализ потребностей инвалидов и установили, что доступная среда больше всего нужна инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, и тотально слепым гражданам. И маршруты, в первую очередь, составлялись именно для этих категорий», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

По ее словам, в программу доступной среду вошли детские сады, школы, дома для детей сирот, спортивные и культурные учреждения, медицинские организации и объекты социального обслуживания.

Кроме того, эксклюзивно для Московской области сервис «Яндекс.Транспорт» адаптировали для размещения информации о низкопольных автобусах, добавила министр.

10 мая сообщалось о выделении почти 18 миллионов рублей на создание доступной среды в парках, библиотеках и других учреждениях культуры Подмосковья.

«Доступная среда» реализуется в области более пяти лет.