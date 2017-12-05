Путин отметил перемену в отношении общества к инвалидам

Президент России Владимир Путин призвал разработать комплекс мер, поощряющих бизнес к приему на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с инвалидами и представителями профильных НКО во вторник, 5 декабря, передает РИА Новости.

«Должен быть целый комплекс мер поощрения бизнеса к этой совместной работе. На это я буду настраивать соответствующие ведомства и правительство в целом, и в регионах, чтобы эта работа была проведена», — сказал президент.

Материалы по теме «Мучение, а не жизнь» Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей

Путин подчеркнул, что снятие ограничений для работы инвалидов, как правило, не стоит больших денег, а требует только внимания со стороны работодателей. «И нужно, чтобы предоставлялись [рабочие] места не по остаточному принципу, а по уровню квалификации: и здесь тоже можно как следует поработать и в государственных компаниях, и в частном секторе», — добавил он.

В целом, по словам Путина, отношение общества к инвалидам «становится более зрелым и гуманным». Он также напомнил, что в последние годы были реализованы меры по созданию комфортной среды. «Пятая часть учреждений образования соответствует условиям инклюзивного обучения», — заметил президент.

Сегодня в России проживает более 12,2 миллиона человек с инвалидностью. По данным Федеральной службы государственной статистики, на январь 2017 года инвалидность имеют 3,6 миллиона человек трудоспособного возраста.

С 2011 году в стране реализуется программа «Доступная среда», цель которой — формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

