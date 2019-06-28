Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка

В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».

Отмечается, что уровень воды реки превысил критическую отметку на 1,8 метра. Ограничение будет действовать до особого распоряжения, водителям были предложены варианты объезда перекрытой трассы.

«В ночное время рабочие не прекращали отсыпку основания мостов, чтобы предотвратить их разрушение», — говорится в сообщении. Также отмечается, что уже было использовано более 2 тысяч кубометров скального грунта.

Ранее сообщалось, что от паводка, вызванного сильным дождевым фронтом, пострадали город Нижнеудинск, поселки Шумский и Алгыджер Нижнеудинскго района, поселки Сереброво, Соляная и село Талая Тайшетского района. На момент утра 27 июня было подтоплено 611 домов и участков, где проживают почти 1,5 тысячи человек, и еще около тысячи зданий находится под угрозой. Жителей региона эвакуировали: для них было подготовлено четыре пункта временного размещения на 1000 человек.

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