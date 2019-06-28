Наводнение в российском городе сняли с квадрокоптера

Жители города Тулун в Иркутской области с помощью квадрокоптера сняли на видео последствия масштабного наводнения, случившегося из-за вышедшей из берегов реки Ии. Ролик доступен на YouTube.

Ранее 28 июня сообщалось, что МЧС начало эвакуацию города Тулун из-за резкого повышения уровня воды. В ведомстве сообщили, что уровень воды в реке Ия из-за дождей превысил 946 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров.

Из-за проливных дождей в 27 населенных пунктах Иркутской области оказались подтопленными почти 2,8 тысячи жилых домов, 16 участков автомобильных дорог и 13 мостов. В Тулунском районе из-за стихии погибли два человека — 86-летний мужчина и восьмилетний ребенок. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!