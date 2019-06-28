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Российский город начали эвакуировать из-за роста уровня воды

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МЧС начало эвакуацию города Тулун в Иркутской области из-за резкого повышения уровня воды. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка министерства.

«В Тулуне начата эвакуация, предварительное оповещение проведено. Но по большей части население отказывается эвакуироваться», — заявили в МЧС.

В ведомстве также сообщили, что уровень воды в реке Ия из-за дождей превысил 946 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров. Сейчас в городе подтоплено около 30 домов, но их число, по данным МЧС, будет расти. «По прогнозам синоптиков, уровень воды может подняться до 1,5 метра», — добавили в пресс-службе.

28 июня из-за проливных дождей в 27 населенных пунктах Иркутской области оказались подтопленными почти 2,8 тысячи жилых домов, 16 участков автомобильных дорог и 13 мостов. В Тулунском районе из-за стихии погибли два человека — 86-летний мужчина и восьмилетний ребенок. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

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