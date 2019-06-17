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Стадион чемпионата мира в России затопило

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Склон у стадиона «Волгоград Арена», принимавшего матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, размыло дождем. Об этом сообщает местное издание V1.ru.

Ливневая канализация не справилась с потоками воды и развалилась, хотя ее отремонтировали в прошлом году. Издание пишет, что дождь затопил и помещения под трибунами арены.

Подобное произошло с «Волгоград Ареной» в июле прошлого года, когда из-за дождя также была размыта местность вокруг стадиона. Арене ущерба нанесено не было.

«Волгоград Арена» построена к ЧМ-2018 и приняла четыре матча мирового первенства. Стоимость ее возведения составила 16,367 миллиарда рублей. Вместимость стадиона составляет 43,7 тысячи зрителей.

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