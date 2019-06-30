Путин задействовал армию для борьбы с наводнением

Военные Центрального военного округа (ЦВО) были направлены в зону наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу округа.

По словам начальника пресс-службы ЦВО подполковника Сергея Шорина, подразделения направлены в город Нижнеудинск, где окажут помощь населению. В данный момент военные вместе с техникой совершают марш-бросок из Кемеровской области. Пока от ЦВО задействованы около 50 военнослужащих, в основном военные инженеры, медики и специалисты материально-технического обеспечения, которые будут обслуживать около 20 единиц тяжелой техники.

Как сообщил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин во время экстренного ночного совещания в городе Братск поручил министру обороны Сергею Шойгу задействовать при необходимости армию для ликвидации последствий паводков в Иркутской области.

Ранее стало известно, что в ходе того же совещания Путин отдал распоряжения по восстановлению жилья в пострадавших районах. Он призвал как можно скорее наметить план действий по решению проблемы и «незамедлительно, буквально уже сегодня» начать выплаты местным жителям. Кроме того, президент заявил о необходимости контролировать цены на товары в районе чрезвычайного происшествия.

В городе Тулун вышедшая из берегов река прорвала дамбу, перекрыто движение по федеральной трассе «Сибирь». По последним данным, жертвами наводнения в Иркутской области стали 5 человек, еще 351 пострадал. Подтоплены более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов. На компенсации пострадавшим выделено почти один миллиард рублей.

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