Появилось видео взрыва на нефтяном заводе в Ухте

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» опубликовал видео взрыва, который произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Коми «Лукойл-Ухтанефтепереработка».

На кадрах видно сильный взрыв в районе завода. По словам снимавшего видео оператора, взорвалась «соседняя бочка».

Ранее 9 января сообщалось, что в 16:45 по московскому времени произошла разгерметизация одной из девяти емкостей на территории НПЗ, где хранились присадки для топлива. Далее последовал взрыв, в результате которого вылилось примерно 50-70 кубометров жидкости, которая загорелась.

В результате пожара пострадал один человек, у него обожжено 10-15 процентов тела. Мэр Ухты Магомед Османов сообщал, что возгорание локализовано.

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