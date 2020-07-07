Колумбийцы захотели собрать бензин на месте ДТП и сгорели

Как минимум десять человек погибли в Колумбии в результате взрыва бензовоза, который перед этим попал в ДТП. Об этом сообщает El Tiempo, видео происшествия опубликовал Telegram-канал RT на русском.

Известно, что бензовоз незадолго до происшествия съехал с трассы и перевернулся. Местные жители захотели воспользоваться ситуацией, слив себе топливо в канистры. При этом рядом находились полицейские, которые не препятствовали им.

На кадрах виден момент взрыва, после чего находившиеся рядом у машины люди загорелись. Сообщается как минимум о 10 погибших и еще нескольких раненых, часть из них — в тяжелом состоянии.

Похожий инцидент был зафиксирован в прошлом году в Танзании. Тогда в результате взрыва цистерны погибли 57 человек, еще 65 пострадали.

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