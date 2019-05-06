Почти 60 африканцев пришли к упавшему бензовозу за топливом и умерли

Десятки человек погибли после того, как бензовоз взорвался возле аэропорта неподалеку от столицы Нигера — города Ниамей. Об этом сообщает BBC News.

Грузовик с цистерной перевернулся на дороге, непосредственно соединяющей воздушную гавань с населенным пунктом, незадолго до полуночи 5 мая. Это произошло возле железнодорожных путей, когда водитель пытался припарковаться.

Материалы по теме Кровавое топливо Мексиканские банды устроили войну за бензин. Ради него они готовы свергнуть президента

Возле упавшего бензовоза собрались десятки людей, решивших набрать топливо. В какой-то момент произошел взрыв, в результате по меньшей мере 58 человек погибли, еще 37 пострадали. Предполагается, что спровоцировать ЧП могла искра с одного из множества собравшихся возле грузовика мотоциклов.

18 января в мексиканском муниципалитете Тлауэлильпан (штат Идальго) в месте незаконной врезки в трубопровод из-за утечки бензина прогремел мощный взрыв. Тогда погибли 135 человек.

В 2017 году 150 человек погибли в результате возгорания бензовоза в Пакистане. Местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекавшее из опрокинувшейся на автомагистраль цистерны, но вспыхнул пожар.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!