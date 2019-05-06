Почти 60 африканцев пришли к упавшему бензовозу за топливом и умерли

Десятки человек погибли после того, как бензовоз взорвался возле аэропорта неподалеку от столицы Нигера — города Ниамей. Об этом сообщает BBC News.
Грузовик с цистерной перевернулся на дороге, непосредственно соединяющей воздушную гавань с населенным пунктом, незадолго до полуночи 5 мая. Это произошло возле железнодорожных путей, когда водитель пытался припарковаться.
Возле упавшего бензовоза собрались десятки людей, решивших набрать топливо. В какой-то момент произошел взрыв, в результате по меньшей мере 58 человек погибли, еще 37 пострадали. Предполагается, что спровоцировать ЧП могла искра с одного из множества собравшихся возле грузовика мотоциклов.
18 января в мексиканском муниципалитете Тлауэлильпан (штат Идальго) в месте незаконной врезки в трубопровод из-за утечки бензина прогремел мощный взрыв. Тогда погибли 135 человек.
В 2017 году 150 человек погибли в результате возгорания бензовоза в Пакистане. Местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекавшее из опрокинувшейся на автомагистраль цистерны, но вспыхнул пожар.