В Канаде сошли с рельсов 37 цистерн с нефтью

Поезд, перевозивший сырую нефть, сошел с рельсов в Канаде. Перевернулись около 37 цистерн с топливом, сообщает канадский телеканал CBC. Сотрудники экстренных служб устраняют последствия аварии, в том числе разлив горючей жидкости.

Спасатели оцепили место. О пожарах, погибших и пострадавших данных не поступало.

Экологи отмечают, что нефтью, вероятно, отравлен основной источник воды для скота в этой местности. Специалисты оценивают обстановку.

Ранее в феврале сообщалось, что в испанской Каталонии столкнулись два пригородных поезда. Погиб один человек, около ста пострадали. Поезда находились на одних и тех же путях, хотя на этом участке есть пути в обоих направлениях. В двух составах было около 300 человек.

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