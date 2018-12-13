Скоростной поезд врезался в путепровод в Турции

В Анкаре скоростной поезд врезался в путепровод. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Точное число пострадавших пока неизвестно. По данным местных СМИ, в результате аварии имеются многочисленные раненые.

После столкновения два вагона поезда сошли с рельсов. На месте происшествия работают врачи и пожарные. Причина аварии устанавливается.

Посольство России в Турции выясняет, есть ли среди пострадавших российские граждане.

18 декабря прошлого года в американском штате Вашингтон неподалеку от города Сиэтл поезд сошел с рельсов и упал на шоссе I-5. В момент аварии поезд двигался со скоростью 130 километров в час. Несколько машин придавило упавшими вагонами. В поезде было не менее 75 человек.

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