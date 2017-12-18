Установлено число пострадавших из-за падения поезда на шоссе в США

Из-за падения пассажирского поезда на шоссе в американском штате Вашингтон пострадали 77 человек. Об этом сообщает KOMONews.

Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. По данным медиков, в результате происшествия есть несколько погибших, их точное число не приводится, однако известно, что все они ехали в поезде. По информации детектива Эда Тройера, падающие вагоны повредили несколько легковых автомобилей и грузовиков, их уберут с шоссе, которое сейчас перекрыто.

ЧП произошло 18 декабря в 07:30 по местному времени (18:30 мск) на 45-й минуте пути между Портлендом и Сиэтлом. В момент аварии поезд двигался со скоростью 130 километров в час. В поезде было не менее 75 человек. Несколько вагонов продолжают свисать над шоссе.

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