Раскрыты обстоятельства смертоносного крушения поезда в США

Поезд, который упал с моста на оживленное шоссе I-5 в штате Вашингтон, двигался с превышением скорости. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает CNN.

По утверждению Национального совета по безопасности на транспорте, состав двигался со скоростью 130 километров в час в зоне, где разрешалось движение со скоростью максимум 50 километров в час. Соответствующая информация была получена из «черного ящика» хвостового локомотива. По данным главы компании Amtrak, которой принадлежал состав, на путях не была активирована система контроля поездов, которая вынуждает локомотив остановиться, если он превышает скорость.

Поезд на полном ходу упал на шоссе 18 декабря неподалеку от города Сиэтл. С рельсов сошли 13 вагонов из 14. Погибли минимум три человека, еще более 100 пострадали.

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