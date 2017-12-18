Пассажирский поезд на полном ходу упал с моста на шоссе в США

В американском штате Вашингтон неподалеку от города Сиэтл поезд сошел с рельсов и упал на шоссе I-5, сообщает CNN.

По данным телеканала, это произошло в 07:30 по местному времени (18:30 мск) на 45-й минуте пути между Портлендом и Сиэтлом. В момент аварии поезд двигался со скоростью 130 километров в час. Несколько машин придавило упавшими вагонами. В поезде было не менее 75 человек.

Несколько вагонов продолжают свисать над шоссе.

«Из-за схода поезда есть пострадавшие, много погибших и раненых», — заявил пресс-секретарь властей округа Пирс Эд Тройер.

