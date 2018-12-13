Появилась видеозапись с места крушения поезда в Анкаре

Sadece Haber / YouTube

Видеозапись с места крушения поезда Анкара — Конья опубликовал Sadece Haber. На месте происшествия работают спасатели и врачи.

По данным Yeni Akit Gazetesi, причиной аварии стало столкновение с другим поездом. Оба состава двигались на скорости примерно 80-90 километров в час. Они сошли с рельсов и перевернулись, задев путепровод, обломки которого упали на вагоны. В результате четыре человека погибли, 43 получили травмы разной степени тяжести.

Авария произошла утром 13 декабря. Посольство России в Турции выясняет, были ли среди пассажиров российские граждане.

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