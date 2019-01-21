Число погибших при краже нефти в Мексике выросло до 89

Число погибших при взрыве трубопровода в Мексике возросло до 89 человек. Об этом сообщил в понедельник, 21 января, министр здравоохранения страны Хорхе Алькосер, передает Reuters.

По его словам, пострадал в результате ЧП еще 51 человек. Ранее сообщалось о 66 погибших.

Взрыв на трубопроводе мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex произошел вечером 18 января в муниципалитете Тлауэлильпан. Перед этим в трубе образовалась утечка, причем точно неизвестно, произошла ли авария сама по себе или стала результатом нелегальной врезки. Собирать вытекающее топливо стали сотни человек, часть из которых и стала жертвами.

Родственники погибших рассказали, что люди массово пошли к месту аварии из-за обычной нехватки топлива, вызванной политикой властей по борьбе с его кражами.

Как передает агентство, компанию заподозрили в медлительности при перекрытии прорвавшегося трубопровода. По данным представителя Pemex, первоначально утечка была небольшой, но очень быстро превратилась в фонтан. Он указал, что принять какие-либо меры компания смогла в течение 20 минут, после поступления этой информации. Связаны ли эти действия с перекрытием трубы, неясно. В то же время исполнительный директор Pemex Октавио Ромеро заявил, что команда действовала по протоколу, однако пока опровергать данные о халатности не стал.

Летом 2017 года в Пакистане более 150 человек погибли от возгорания бензовоза. Тогда люди ринулись набирать горючее, вытекавшее из опрокинувшейся на автомагистраль цистерны, но вспыхнул пожар.

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