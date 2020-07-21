Пять детей из одной семьи погибли в ДТП

Во французском городе Дроме девять человек из одной семьи попали в ДТП. В результате пять детей погибли, а трое взрослых и один ребенок получили серьезные ожоги, передает радиостанция France Bleu.

Отмечается, что около 19:00 автомобиль Renault Scenic съехал с трассы, перевернулся и загорелся. На место происшествия прибыли 50 пожарных и три самолета спасателей, чтобы доставить пострадавших в больницу.

Члены семьи, которым удалось выбраться из горящей машины, госпитализированы в критическом состоянии. Причины случившегося пока не установлены. По предварительной версии, к аварии привели проблемы с тормозами автомобиля.

Ранее сообщалось, что как минимум десять человек погибли в Колумбии в результате взрыва бензовоза, который перед этим съехал с трассы и перевернулся. Местные жители решили воспользоваться этим и слить топливо. Однако в какой-то момент горючее взорвалось.