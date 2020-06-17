Протестующий выпрыгнул перед машиной Бориса Джонсона и спровоцировал ДТП

Машина, в которой находился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, попала в небольшую аварию в среду, 17 июня, пишет газета Daily Mail. Инцидент произошел из-за выпрыгнувшего на дорогу мужчины.

На видео попал момент, когда курдский демонстрант выбежал на дорогу перед кортежем Джонсона, что спровоцировало столкновение транспортных средств. Ведущая машина, в которой находился премьер, была вынуждена резко затормозить и в нее врезался следовавший позади автомобиль.

На задней части автомобиля премьера осталась вмятина, пишет газета. На Даунинг-стрит подтвердили, что Джонсон находился в машине во время инцидента.

Отмечается, что стоимость машины Jaguar XJ Portfolio V8 LWB, на которой передвигается британский премьер, составляет около 54 тысяч фунтов стерлингов (примерно 4,7 миллиона рублей).

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