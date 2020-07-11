На заводе в Китае произошел взрыв

На очистном сооружении сточных вод в китайской провинции Ляонин произошел взрыв. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает агентство «Синьхуа».

Инцидент случился в округе Фусинь примерно в 20:40 по местному времени (15:40 мск), взрывной волной выбило стекла в близлежащих зданиях.

В результате аварии на предприятии пострадали 17 человек. Они получили легкие ранения. Отмечается, что взрыв не привел к серьезному материальному ущербу, смертельным случаям или серьезным травмам.

В настоящее время ведется расследование произошедшего. Причина взрыва выясняется.

В июле 2019-го в результате взрыва на газовом заводе в центральном Китае 12 человек погибли, 13 — получили серьезные ранения, еще трое числятся пропавшими без вести.

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