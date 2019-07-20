12 человек погибли из-за взрыва на газовом заводе в Китае

В результате взрыва на газовом заводе в центральном Китае 12 человек погибли, 13 получили серьезные ранения, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Voice of America.

По сообщениям местных СМИ, взрыв произошел вечером в пятницу, 19 июля, в городе Йима, расположенном в провинции Хэнань. Взрывная волна разбила окна в трех километрах от эпицентра и выбила двери внутри зданий.

Официальное информационное агентство «Синьхуа» сообщило, что взрыв произошел в воздухоразделительной установке газового завода Yima компании Henan Coal Gas (Group) Co.

В поисково-спасательных работах участвуют около 270 человек. Они совершили три раунда поисков.

В марте мощный взрыв на химзаводе в китайской провинции Цзянсу унес жизни 47 человек.

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