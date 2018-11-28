Жертвами взрыва на заводе в Китае стали 22 человека

В результате взрыва около химического завода в китайской провинции Хэбэй погибли 22 человека. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел в 00:41 по местному времени (19:41 по московскому) в городе Чжанцзякоу. По данным властей, погибли 22 человека, еще столько же госпитализированы. Местных жителей просят не приближаться к месту происшествия.

Причины произошедшего пока не установлены. Продолжаются поисково-спасательные работы.

В октябре взрыв произошел на заводе в Гатчине Ленинградской области. В результате погибли четверо человек. Позже выяснилось, что главный инженер завода допустил к работе в цеху посторонних людей. Его обвинили в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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