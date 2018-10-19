На российском заводе «Авангард» произошел взрыв

В Гатчине (Ленинградская область) произошел взрыв. Кадры, на которых запечатлен столб дыма, спустя несколько минут после произошедшего опубликовали очевидцы в группе «Моя Гатчина» во «ВКонтакте».

Как сообщает телеканал «78», взрыв произошел в районе Аэродром на территории завода «Авангард». «Хлопок был, взрывной волной шатнуло балконную дверь и шкаф», — рассказал телеканалу очевидец.

Информацию о взрыве на заводе подтвердили ТАСС в пресс-службе областного правительства. Источник агентства добавил, что на место ЧП уже выехали спасатели.

Как сообщили РИА Новости в МЧС, на момент взрыва в здании находились пять человек, одного из них уже достали из-под завалов.

Источник «Интерфакса» подчеркнул, что инцидент на заводе произошел в цехе пиротехники и носит технологический характер. «Никакого криминала нет», — сказал он.

Согласно сайту предприятия, на «Авангарде» производятся кемпинговая мебель, металлические изделия и пиротехника.

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