Горящий нефтеперерабатывающий завод в Германии сняли на видео

Крупный пожар продолжается на территории нефтеперерабатывающего завода в баварском Фобурге-на-Дунае вблизи города Ингольштадт. Он начался в результате взрыва, который произошел в ночь на субботу. Об этом сообщает портал www.n-tv.de со ссылкой на пресс-секретаря полицейского управления Верхней Баварии.

Как пишет DW, взрыв произошел на НПЗ, затем огонь распространился на хранилища сжиженного газа и бензина. Затронул ли пожар газотурбинную электростанцию НПЗ Bayernoil, пока неизвестно.

На месте ЧП работают около 200 пожарных. По предварительным данным, пострадали шесть человек, трое из них с ожогами различной тяжести направлены в больницы.

Правоохранители уверяют, что опасности для местных жителей нет. Однако в целях предосторожности были эвакуированы 1,8 тысячи человек. Жителей домов в окрестных населенных пунктах настоятельно призвали не открывать окна.

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