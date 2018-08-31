В результате взрыва на заводе в Самаре погибли трое

На двигателестроительном предприятии ПАО «Кузнецов» в Самаре произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли трое рабочих, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе скорой помощи.

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По словам собеседника агентства, четыре человека чистили резервуар для хранения жидкого кислорода, и в это время смесь воспламенилась. Погибли двое рабочих, находившиеся внутри резервуара. Тело еще одного было найдено позднее на дне.

Ранее пресс-служба компании подтвердила ТАСС информацию о гибели двоих сотрудников в результате несчастного случая на производстве.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности.

ПАО «Кузнецов» занимается разработкой, производством, техническим сопровождением и ремонтом газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли и энергетике.

Ранее в пятницу, 31 августа, на оборонном заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области произошел взрыв, после чего в одном из цехов начался пожар. Погибли трое, трое госпитализированы и еще трое пока не обнаружены.

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