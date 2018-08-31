После взрыва в здании утилизации мин погибли и пропали несколько человек

В эпицентре взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области находились девять человек, передает «Интерфакс».

Трое из них погибли, трое госпитализированы и еще трое пока не обнаружены. «Возможно, погибли под конструкциями. Ведется разбор завалов», — отметили в оперативном штабе.

ЧП произошло в здании утилизации мин.

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Предполагаемой причиной взрыва в экстренных службах называют нарушение техники безопасности, передает РИА Новости.

Ранее 31 августа сообщалось, что на заводе имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области произошел взрыв. Предприятие занимается производством боеприпасов, взрывчатых материалов, а также зарядов для нефтегазовой и горнорудной промышленности.

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