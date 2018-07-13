Взрыв на химзаводе убил два десятка китайцев

В индустриальном парке одного из уездов провинции Сычуань в Китае на химическом заводе произошел взрыв. Об этом сообщает Sohu.com.

Согласно заявлению правительства уезда Цзянъань, в результате погибли 19 человек, еще 12 пострадали и доставлены в больницы, некоторые в тяжелом состоянии. Сообщается, что спасательная операция завершена.

По словам рабочего завода, пожар начался в цеху производства лекарственных препаратов. Причины, по которым произошел взрыв, расследуются.

Как пишет портал, судя по опубликованным видеозаписям с места событий, сначала на заводе начался пожар, а затем произошло несколько взрывов. «Я живу в двух километрах от парка. Пожар был такой сильный, ощущение было, что вокруг все сейчас вспыхнет», — поделился один из свидетелей произошедшего. Другая женщина рассказала, что шла по улице в 300 метрах от места пожара. «Громыхнуло так сильно, что я аж ударную волну почувствовала, еще и в уши сильно отдало», — сообщила она.

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