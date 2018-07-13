В аэропорту Каира прогремел взрыв. Об этом сообщает Reuters.

По предварительной информации, взрыв прогремел рядом со складом топлива. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Один из источников агентства рассказал, что воздушная гавань закрыла навигацию, не принимает и не отправляет рейсы. При этом власти утверждают, что взрыв, который был слышен в некоторых районах египетской столицы, не повлиял на работу аэропорта.

В октябре 2015 года на борту самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, произошел теракт. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Тогда Москва прекратила авиасообщение с Египтом и потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах. Полеты между странами были возобновлены 11 апреля 2018 года.

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