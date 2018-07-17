При взрыве на заводе в Петербурге погибли два человека

В результате взрыва газового баллона в Петербурге погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

По предварительным данным, взрыв произошел на Литовской улице, 11 примерно в 12:30 мск. Ранее там находился трамвайный парк, в настоящее время на его месте располагается предприятие по заправке газовых баллонов «Автоген».

Как сообщает «Фонтанка», всего на территории находится около 300 баллонов. Известно, что погибшими были братья Мансур и Акмал, находившиеся рядом с эпицентром взрыва. По данным вице-губернатора города Анны Митяниной, их тела доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы.

В середине января в многоэтажном доме Омска произошел взрыв бытового газа: на двух этажах сгорели квартиры, рухнуло два балкона. 20 жильцов были эвакуированы.

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