Три человека погибли при взрыве на пермском пороховом заводе

На территории Пермского порохового завода взорвался газовый баллон. Погибли три человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

По словам собеседника, один человек погиб на месте, еще двое умерли в больнице. Отмечается, что один из госпитализированных скончался, не приходя в сознание.

По факту происшествия региональное управление Следственного комитета России начало проверку.

Взрыв газового баллона произошел днем в понедельник рядом с одним из цехов. Сообщается, что здание не разрушено, на технологический процесс происшествие не повлияло.

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