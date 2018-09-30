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В Грозном помолились о здравии подорванного боевиками Героя России

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Анатолий Романов, 1995 год

В Чеченской Республике провели мероприятия в честь Героя России, генерал-полковника Анатолия Романова, который в результате покушения боевиков в 1995 году получил тяжелые ранения. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Росгвардии.

В воинских частях и подразделениях Объединенной группировки войск (сил) в Чечне прошли собрания, на которых рассказали о жизни и службе Романова, его устремлениях и отношениях с сослуживцами. Также в православной церкви в Грозном был проведен молебен о здравии генерал-полковника, который уже 23 года прикован к постели.

«За Анатолием Александровичем закрепилась характеристика генерала-миротворца — своей главной целью он полагал выведение затянувшегося военного конфликта в политическое русло, дабы уберечь жизни солдат, офицеров и мирных жителей Чечни», — говорится в сообщении.

В октябре 1995 года во время следования автомобильной колонны Романова на площади Минутка в Грозном сработал радиоуправляемый фугас. В результате взрыва военачальник получил перелом основания черепа и множественные осколочные ранения, он провел 18 дней в коме. За несколько месяцев до покушения Романов был назначен заместителем министра внутренних дел и стал командовать Объединенной группировкой федеральных войск на Северном Кавказе. В ноябре 1995 года ему было присвоено звание Героя России.

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