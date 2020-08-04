Стало известно о погибших при мощном взрыве в Бейруте

В госпитали ливанской столицы Бейрута уже доставлено не менее десяти тел погибших при мощном взрыве в порту города. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в спасательной службе.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил о потере связи со многими пожарными, которые пытались тушить пожар в порту. «Люди кричали и бежали, истекали кровью. Балконы зданий были снесены. Стекло в многоэтажках разбивалось», — расказал он.

Телеканалу Al Mayadeen также стало известно о том, что сотни людей пострадали в результате взрыва в порту. По его информации, машины скорой помощи в настоящее время доставляют получивших травмы в больницы. Многие пострадали от осколков стекол. Отмечается, что произошедшее вызвало панику в городе, в том числе из-за перебоев в связи.

4 августа в порту Бейрута взорвалось судно с пиротехникой. Произошедшее на видео засняли очевидцы. По их рассказам, взрывной волной снесло жилой блок неподалеку от места ЧП. Глава службы безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим сообщил, что причиной взрыва могли стать хранившиеся там взрывчатые вещества.