В России собрались побить мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе

Российский космонавт Олег Кононенко в 2023 году может установить мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Кононенко вместе с Анной Кикиной осенью 2022 года отправится на Международную космическую станцию (МКС), где он, предположительно, проведет около полугода. Для того, чтобы побить рекорд по суммарному нахождению в космосе россиянина Геннадия Падалки (878 суток), Кононенко необходимо пробыть на МКС всего 142 дня. Отмечается, что за предыдущие четыре полета в космос командир отряда космонавтов «Роскосмоса» набрал 736 суток.

Ранее находящийся на МКС российский космонавт Иван Вагнер в ходе наблюдения за полярным сиянием (авророй) заснял над Южным полушарием Земли пять неопознанных летающих объектов (НЛО). Информацию о заснятых объектах космонавт пообещал передать руководству «Роскосмоса» и в Институт космических исследований Российской академии наук.