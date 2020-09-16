Американская певица Мадонна анонсировала съемки автобиографического фильма. Режиссером и сценаристом ленты станет сама артистка, сообщает The Hollywood Reporter.

«В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка поддерживала меня, а искусство спасло мне жизнь. Есть так много нерассказанных и вдохновляющих историй, и кто может лучше их рассказать, чем я», — раскрыла замысел фильма Мадонна. Сроки выхода ленты пока неизвестны.

Однако известно, что съемками займется студия Universal Pictures. Продюсером же проекта станет Эми Паскаль, на счету которой такие фильмы, как «Веном» (2018) и «Маленькие женщины» (2019). Кроме того, в сценарной работе примет участие Диабло Коди, завоевавшая «Оскар» за ленту «Джуно» (2007).

Мадонне 62 года, 41 из которых она выступает. Начинала Мадонна свою карьеру с танцев. На одном из кастингов продюсеры попросили девушку спеть и отметили приятный тембр ее голоса.